تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على سايس جراج متهم بإطلاق الرصاص على بائع فول في شبرا الخيمة فلقي مصرعه في الحال.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط المتهم الهارب "نبيل.ا.م" 30 عامًا سايس بجراج السابق اتهامه في 12 متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق أعيرة نارية صوب "هاني.ا.ح" 35 عامًا، بائع فول متجول لخلافات بينهم وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.