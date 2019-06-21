قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، إنه غير نادم على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، معتبرا أن ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية.

ووصف ولد عبدالعزيز قطر بأنها "دولة تخريب وتدمير"، وأكد أن قرار مقاطعتها سيادي ومستقل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال ولد عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي، صباح الجمعة، إن قطر حطمت تونس وليبيا وسوريا واليمن وخربت العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية، مؤكدا أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية وليس لكونه تابعا لبعض الدول، وأنه غير نادم على هذا القرار، بحسب موقع "الصحراء" الإخباري الموريتاني.

وتابع: "شرف عظيم لي قطع العلاقات مع قطر وإسرائيل"، مؤكدا أنه لو كان تابعا لبعض الدول لقطع العلاقات مع إيران.

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر يونيو 2017، وأوضحت الخارجية الموريتانية، آنذاك، أن قرارها جاء بسبب تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة، وذلك تضامنا مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين في قرار المقاطعة.