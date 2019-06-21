لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 14 آخرين إثر حادث تصادم على طريق "مصر - أسيوط" الزراعي، بعد اصطدام السيارة بعامود إنارة، بعد منطقة المنيب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، ورجال المرور، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبصحبتهم سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى أم المصريين، لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أنه أثناء عودة سيارة نصف نقل من حفل زفاف يستقلها عددا من الأشخاص اصطدمت بعامود إنارة وسط الطريق، ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين، بينهم عددا من الأطفال.

وأعيدت حركة المرور بعد توقفها قرابة نصف ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفية، وانتقلت لسماع أقوال المصابين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.