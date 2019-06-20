أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة أجرة بكوبري عرابي بسيارة وأتوبيس، ونقل المصابون لمستشفى ناصر العام.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.