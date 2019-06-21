بدءا من اليوم ..تغيير مواعيد المترو لتبدأ في 5.30 صباحا وتنتهي 2 صباحا

أعلنت شركة مترو الأنفاق، مد فترة التشغيل لـ"ساعة إضافية" في الخطوط الثلاثة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وانطلاق مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وأشارت الشركة، في بيام، إلى أن بداية تشغيل المترو الساعة 5.30 صباحًا، ونهايته في الثانية بعد منتصف الليل، طوال فترة البطولة، مؤكدة أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، وأن جميع الرحلات منتظمة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأوضحت الشركة أن المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب.

وأكدت أنه تم تجهيز عيادات طبية في جميع المحطات بالخطوط الثلاثة، لعلاج الحالات المرضية الطارئة، فضلًا عن نحو 15 قطارًا إضافيًا للعمل وقت الذروة، لعدم حدوث أي زحام على أرصفة المحطات.