نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، إنه التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص لإيران.

وغرد ابن سلمان عبر حسابه على "تويتر": "سعدت اليوم بلقاء السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران، بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة، ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وتابع: "بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي، متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها، متناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".