أعلنت شركة كانتاس الأسترالية تفادي رحلاتها أجواء مضيق هرمز وخليج عمان، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

فيما أعلنت شركة "كيه.إل.إم" الهولندية، التابعة لإير فرانس أنها ستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني.