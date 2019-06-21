نظمت وحدة تكافؤ الفرص بقطاع التنمية والخدمات بوزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فعاليات ندوة بعنوان "جهود وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة"، بإشراف محمد محمود حسن رئيس القطاع، وأشجان عبد الكريم رئيس الوحدة، بالتعاون مع العميد منال عاطف مدير إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان، بمقر الوزارة بمدينة نصر.

وتأتي الندوة في ضوء دعم الدولة والقيادة السياسية في كفالة حقوق المراة والحفاظ على كرامتها، برعاية دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تناولت الندوة التعريف بالعنف وأشكاله وأسبابه وطرق الوقاية منه ومواد تجريمه قانونيا واجتماعيا، والتعريف بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من أشكال العنف ضد المرأة.

ومن جانبها أشارت العميد منال عاطف عن تخصيص وزارة الداخلية أرقام للاتصال المباشر لتلقي شكاوي المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٧٤٤٤ _ ٠١١٢٦٩٧٧٣٣٣٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢) أو فاكس رقم (٢٤٠٦٠٧٢٣٢٤٠٦٠٧٢٥)، أو التواصل مع قطاع حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، عبر الأيميل الأتي E.sgbvdepartment@mio.gov.eg.

‎ ‎ حضر الندوة صبري عوض رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ودكتور أحمد ربيع وكيل الكلية التكنولوجية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بجنوب الوادي، والمهندسة سعاد مختار عضو لجنة تكافؤ الفرص، وعدد من السادة العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي الإدارات المختلفة بالوزارة والكليات التكنولوجية.