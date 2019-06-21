تنظم نقابة الأطباء البيطريين، بمحافظة الفيوم، في الرابعة مساء الأحد المقبل، المؤتمر الثاني للطب البيطري تحت عنوان "الطب البيطري و100 مليون صحة"، بنادي محافظة الفيوم.

وقال الدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، اليوم، إن المؤتمر سيقام تحت رعاية الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بحضور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي والإعلامي لمجلس النواب، ورئيس شرف المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتور يوسف العبد.

كما يحضر المؤتمر لفيف من الأطباء البيطريين في المحافظة والمسؤولين التنفيذيين عن الطب البيطرى بالفيوم.