أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تكليفات بسرعة إجراء المعاينات اللازمة لكوبري القرية الثالثة بمركز يوسف الصديق، لتطويره، وتحديد الاحتياجات وإعداد تقرير شامل لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحديد المسؤول عن الكوبري الذي يخدم منطقة قوته- وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وبحث المحافظ مع المهندس محمد مصطفى، مدير الصيانة بهيئة الطرق والكباري ،وكلا من المهندس محمد صالح، مدير عام صرف غرب الفيوم، بمديرية الري, والمهندس أحمد الناقه، وكيل وزارة النقل بالفيوم، تطوير الكوبري، ومعرفة إحتياجات الكوبري من أعمال الصيانة والتطوير والإحلال والتجديد والتوسعة حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية، بحضور كمال سلومة، رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق.

وتفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير وترميم مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم، بحضور المهندس حسن موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس مجلس ومدينة الفيوم، وإبراهيم رجب، مدير عام منطقة أثار الفيوم الإسلامية, وأكد المحافظ، ضرورة الحفاظ على القيمة الأثرية للمسجد.

والتقى محافظ الفيوم، عددًا من سائقي سيارات النقل بميدان الشيخ سالم، الذين طالبوه بتوفير مكان لهم، مؤكدًا توفير مكان بديل حتى لا يعوق حركة المرور، وإظهار الشكل الحضاري للمحافظة.