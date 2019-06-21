أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري بأن طهران لا تريد حربا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.