شهدت شوارع منطقة دوران محب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انطلاق مبادرة لدعم وتطوير مناطق العشوائيات وتزيين الشوارع وأعمدة الإنارة وواجهات المنازل السكنية، بمجهود العشرات من أعضاء حملة "الشباب يقدر".

يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية وحرص الشباب على الوقوف بجانب الجهاز التنفيذي ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين ومحدودي الدخل والأسر والعائلات الأكثر احتياجا تزامنا مع انطلاق هاشتاج "المحلة لازم تنضف".

ونال الهاشتاج انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لمطالبة أهالي ومواطني المدينة العمالية، مسؤولي ديوان المحافظة وغرفة العمليات بديوان مجلس المدينة، بالقضاء على ظاهرة الفوضى المرورية وتقطيع خطوط السير والشوارع المكسرة وعدم رصف شوارع عدد من المناطق السكنية الحيوية فضلا عن أزمات انقطاع المياه وضعف ضخها للمواطنين في الأونة الأخيرة.

"الوطن" انتقلت إلى منطقة "محب" لرصد المبادرة الشبابية، حيث أكد المحاسب هاني البلقيني أحد شباب الحملة، أن العشرات من الشباب تجمعوا على حب بلدهم، مشيرا إلى أن الهاشتاج المذكور جاء نتيجة تدني عدد من الخدمات الحيوية لأبناء المدينة العمالية متابعا، "تحركنا جاء لحرصنا على رفع كفاءة الخدمات لأهلنا وأقبلنا على التجمع وشراء معدات التجميل والمواد اللازمة للنظافة وبدأنا بدهان واجهات المنزل ورسم رايات وأعلام مصرية عليها وأردنا مواصلة العمل لأكثر من 14 ساعة يومية وسط عمال التجميل".

وأضاف: "سنواصل دعم تجميل وتطوير ما يزيد عن 8 مناطق سكنية وتوفير أدوات وحاويات نظافة بالجهود الذاتية داخل كل منطقة لخدمة أهلها وذويها" مناشدا المسؤولين بأهمية الدعم والاستمرار في استكمال خطة رصف الشوارع وصيانة الطرق المكسرة وتحسين الخدمات في الفترة المقيلة.

وأضاف السعيد الطور، أحد منسقي الحملة، أن الهدف من تلك المبادرة هو نقل صورة حضارية للمسؤولين بالجهاز التنفيذي، مؤكدا أن المبادرة الشعبية بالجهود الذاتية وأنها ضمت خيرة شباب وأبناء المدينة العمالية الذين حرصوا بأقل الإمكانيات على رسم البهجة على وجوه بعض المواطنين من خلال المشاركة في تزيين الشوارع وواجهات منازلهم برسومات تحمل رايات وأعلام مصر الملونة.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع بعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 45 عاما وجرى توفير مجموعات من الألوان والدهانات وعدد من الأشجار الصغيرة لزراعتها في مدخل شوارع سكنية بمنطقة محب فضلا عن الاستعانة ببعض عمال النظافة لرفع وكنس الشوارع وتجميعها في أكياس بلاستيكية.

محافظ الغربية يوجه بالتعاون مع أعضاء الحملة وتخصيص سيارات لرفع أكوام القمامة وصيانة أعمدة الإنارة

في المقابل أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التنسيق الكامل مع وكلاء وزارات وهيئات المياه والكهرباء ورئيسا حي أول وثان المحلة، بضرورة وضع جدول زمني لاستكمال المشروعات الجارية من محطات مياه للشرب وشبكات الصرف الصحي وإنارة ورصف الطرق الحيوية بمداخل ومخارج المدينة فضلا عن الدعم كافة مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية من خلال توفير سيارات ولودرات لرفع أكوام وتلال القمامة.