تعرض طفل 5 سنوات، لإصابات بالغة إثر قيام عاطل بإلقائه من الدور الثالث أثناء تدخل والد المجني عليه في مشاجرة بين المتهم وشقيقه بسبب الخلافات بقرية أبوزعبل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الطفل مصابا في حالة سيئة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث.

تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين " محمد. م" 26 عاما، عاطل، وشقيقه "محمود. م" 19 عاما، طالب، بسبب وجود خلافات بينهما ولدى تدخل أحد الجيران وبرفقته نجله لإنهاء الخلاف بينهما، ألقى الأول نجله من الطابق الثالث نتج عن ذلك حدوث إصابته بكسور متعددة بالجسم وجرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة وحجزه لتلقي العلاج.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهه الأول أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.