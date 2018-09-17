كثيرًا ما يتسبب "لهو الأطفال" في حدوث مشادات كلامية تتحول لخناقات في بعض القرى والمناطق، فخلافات الجيرة تحولت من كونها حالة فردية عادية إلى حدوث مشاجرات تؤدي في بعض الأوقات إلى إصابات ووفاة.

قبل ساعات قليلة كان الأطفال يلعبون ويجرون أمام منازلهم بقرية مرتضى التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن لهوهم تحول فجأة لمشادات كلامية بين عائلتين عقب قيام أحد الأطفال بضرب جاره أثناء اللهو، وتطورت المشادات إلى "خناقة" كبيرة استدعى طرفيها عائلتهما ما أدى لسقوط ربة منزل غارقة في دماءها وتوفت عقب وصولها للمستشفى، كما أصيب نحو 11 شخصًا من طرفي المشاجرة.

"سومة، فوزي"، 50 عامًا، خرجت مسرعة من منزلها عقب سماع صوت والدتها وهي تصرخ أثناء نشوب المشاجرة، وتلقت حظها من الضرب خلال الخناقة "ماينوب المخلص إلا وفاته"، ما أدى لإصابتها باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، وتوفيت عقب وصولها مستشفى البرلس المركزي، الأمر الذى جعل مدير أمن كفر الشيخ اللواء فريد مصطفى، يكلف بتحرك مأمورية شرطة إلى مكان الحادث عقب ورود استغاثات بحدوث مشاجرة كبيرة بين عائلتين بالقرية، وتجمع عشرات الأهالي.

وانتقل الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث البرلس، ومعاونيه، إلى مكان المشاجرة، عقب ورود تعليمات من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة السيطرة عليها والقبض على طرفيها والمتورطين بها، وتبين من التحريات أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال، بين عائلتين هما طرف أول، "فوزي. د. ع . غ" ، 80 سنة، صياد، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وزوجته "دولت. ا. ع"، 70 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات بالذراع الأيسر والظهر، وخرجا عقب تلقيهما العلاج بمستشفي البرلس المركزي، ونجلتيهما "وفاء" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، و" سومة" 50 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، وتوفيت عقب وصولها مستشفى البرلس المركزي، وشقيقة الثانية "سهير. ا. ع" 55 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر والقدم اليمني، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وتم تحويل المصابين لمستشفى برج البرلس لتلقي العلاج اللازم.

كما تبين أن الطرف الثاني للمشاجرة هم "حمدي. ب. خ. ش" 60 سنة، صياد، مصاب بجرح بفروة الرأس، وزوجته "شريفة. ع. ب" 58 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمة في الرأس، وأبنائها "عادل. ح. ب" 45 سنة، فلاح، و"وحيد. ح. ب"، وزوجتيهما "حفيظة. ن. ع. ب" 25 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسد، و"رضا. خ. ع. ب" 25 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وتم خروجهم عقب تلقيهم العلاج بمستشفى بلطيم المركزي.

وتمكنت الشرطة من القبض على طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي على بعضهم البعض، وحرر محضر بالواقعة برقم 16274 لسنة 2018 جنح مركز البرلس، وجار العرض على النيابة.