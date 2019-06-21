انتخابات جولة الإعادة بين "عطية" و"فهمي" على منصب نقيب المهندسين بالغربية

فتحت لجان جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين بالنقابة الفرعية بالغربية، أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، في العاشرة صباحا، للإداء بأصواتهم لاختيار ممثلهم على منصب النقيب.

ويتنافس على المقعد المهندس عادل عطية، والمهندس علاء فهمي، وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف قضائي كامل، وداخل فرعي النقابة بطنطا والمحلة، ومن المقرر غلق باب التصويت في السادسة مساء اليوم، ويجرى بعد ذلك أعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية.

وكان قد تم إجراء الانتخابات، يوم الجمعة الماضية، وحصل المهندس عادل عطية على 876 صوتا، بينما حصل المهندس علاء فهمي على 411 صوتا.