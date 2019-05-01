علق المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على قرار النقابة والمجلس الأعلى للجامعات بوقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات، قائلا إن عدد المعاهد الهندسية وصل إلى 55 معهدًا، وعدد الخريجين الموجودين نتيجة التعليم الهندسي في مصر سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد يفوق سوق العمل.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم، أن فائض العاملين هذا يسبب أزمة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بعد الاجتماع معه تقرر وقف الإصدار والاكتفاء بالمعاهد الموجودة.

وأكد أن القرار سيشمل المعاهد الجديدة مع تقويم وتصحيح مسار أي جهة حالية من الجهات والمعاهد الهندسية إن كان المستوى منخفض مقارنة بالجامعات والكليات الحكومية.

وعن اختيار مدة 5 سنوات، أوضح نقيب المهندسين، أن الدولة متجهة للتعليم التكنولوجي، وبالتالي 5 سنوات هي مرحلة انتقالية لتقييم الوضع ودراسته.