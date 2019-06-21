ساعات قليلة، وينطلق حفل افتتاح النسخة الـ32 من بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

وفي مباراة الافتتاح، يواجه المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات أوغندا والكونغو.

تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر وزيمبابوي

وتعتبر زيمبابوي من الدول الإفريقية التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع مصر، حيث أيدت القاهرة في مطلع الستينيات حركة التحرر فيها من الحكم العنصري، كما أقامت علاقات دبلوماسية معها عقب استقلالها في 18 أبريل 1980، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

عام 2009، شهدت العلاقات بين البلدين دفعة قوية، حيث زار مسئولين من زيمبابوي مصر لعدة مرات، حيث شاركوا في قمة عدم الانحياز الـ15 شرم الشيخ يومي 15 – 16 يوليو، والمؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى الصين أفريقيا 8 – 9 نوفمبر.

كما توجد بين البلدين علاقات اقتصادية متعددة، أبرزها شركة النصر للتصدير والاستيراد، التي تستورد من زيمبابوي التبغ، وتصدر المنتجات الغذائية المصرية، إضافة إلى شركة "تليسيل جلوب" إحدى شركات مجموعة "أوراسكوم" للاتصالات وتملك 60% من شركة تليسيل الزيمبابوية لخدمات المحمول.

اتفاقيات وعلاقات اقتصاية قوية بين مصر وزيمبابوي

ووقعت مصر وزيمبابوي اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة الموقعة في 4 يوليو 1988، وأخرى التعاون الفني بين الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والحكومة الزيمبابوية بفبراير 1988، واتفاق التعاون بمجال النقل الجوي نوفمبر 1991، وبروتوكول التعاون العسكري الموقع في سبتمبر 1993، وآخر للتعاون في مجال التعليم والثقافة والعلوم مارس 1995، واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة الوطنية الزيمبابوية يوليو 1994، والاتفاق التجاري بين البلدين ديسمبر 1997.

مشروع "القاهرة - كيب تاون"، الذي يعتبر أطول مشروع لربط دول شمال أفريقيا بدول الجنوب، عبر الطرق البرية العابرة لدول القارة، من أجل تسهيل حركة الاستثمارات والبضائع، سيمر الطريق العملاق عبر 9 دول إفريقية، هي "مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا".

السيسي وجه بتقديم مساعدات إنسانية لزيمبابوي

في 3 مايو الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم "موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي" في أعقاب وقوع إعصار "إيداي"، حيث أرسلت البلاد مساعدات إنسانية للدول الثلاثة لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على الإعصار، تمثلت في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية، في إطار تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء الأفارقة.

واستقبل السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي، طائرتين عسكريتين لنقل المساعدات المصرية إلى زيمبابوي الشقيقة، في حضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية.