انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين، اليوم، تضم عدد من التخصصات الطبية لتقديم الكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وإشراف الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، أن القافة ستباشر عملها بالوحدة الصحية لقرية الطرفة على مدار يومين ثم تنتقل لمجمع السلام ووادي الشيخ العواد بسانت كاترين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وذلك في إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية للوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد أن القافة تضم نحو 8 تخصصات طبية منها باطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ونساء وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان.