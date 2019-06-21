المبعوث الأمريكي لإيران: حملة الضغط الكبير على طهران فعالة

قال براين هوك المبعوث الأمريكي لإيران، إن حملة أمريكا في الضغط الكبير على إيران فعالة وطهران تشعر بتأثيرها.

وأضاف هوك، أنه من المهم منع حصول إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد الملاحة في مضيق باب المندب، ومن الضروري استعادة قوة الردع في المنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

واستكمل هوك، أن دبلوماسيتنا لا تعطي الحق لإيران بالرد عبر العمل العسكري بل يجب على طهران الرد عبر الدبلوماسية، لافتا إلى أن إيران تواصل رفع التوترات في المنطقة وترفض المبادرات الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وأكد أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من مليارات الدولارات التي كان الحرس الثوري سيستخدمها لشن هجمات مباشرة وغير مباشرة.