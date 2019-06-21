في إطار المنافسة التي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ووضعتهما في صراع على صدارة أسواق التكنولوجيا حول العالم، دخلت شركة likee الصينية مصر والوطن العربي من خلال منصتها الجديدة "likee" والمتخصصة في نشر محتوى الفيديوهات القصيرة على شبكة الانترنت، كمنافس قوي لعملاق الفيديوهات الأمريكي يوتيوب.

"الوطن" ترصد في هذا التقرير أهم 8 معلومات عن منصة Likee

1- المنصة تعمل في أكثر من 200 دولة، واستخدمها نحو 200 مليون مستخدم على مستوى العالم خلال عام واحد.

2- تحتوي المنصة على أكثر من 5 مليون فيديو قصير من إنتاج الشباب حول العالم.

3- تمتلك شركة Likee فروع في عدة دول وهي: الصين المقر الرئيسي، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إندونسيا، المكسيك.

4- مصر تعد ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها المنصة على مستوى العالم، باعتباره أحد أهم الأسواق التكنولوجية والشبابية أيضا على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية.

5- أنشأت المنصة مقر لها في مصر، باعتبار ان مكتب مصر هو الممثل الوحيد للشركة في هذه المناطق، حيث تستهدف المنصة فئة الشباب لإطلاق العنان أمام محتوى الفيديو الذي ينتجه الشباب المصري على شبكة الإنترنت.

6- منصة Likee تستهدف بلاد الشرق الأوسط في مصر والسعودية وتونس والمغرب والكويت وغيرها من الدول العربية التي تمتلك مواهب شبابية.

7- أحد أهم أهداف Likee اكتشاف المواهب لدى الشباب في كل دول العالم والوصول إلى كل الناس عن طريق هذه الفيديوهات، من خلال تقديم محتوى جيد وأفكار بنائه ومختلفة وتحفيز هذه المواهب ودعمها للوصول إلى مرحلة الاحترافية.

8- حصلت Likee كأفضل منصة وتطبيق مجاني من حيث الفيدويهات القصيرة وفي ضوء ذلك تفوقت على منصات اليوتيوب وإنستجرام كمنصات مماثلة تقدم محتوى الفيديو.