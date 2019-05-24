جورج وسوف: برامج اكتشاف المواهب "تجارية".. وقد أشارك فيها بشرط

قال المطرب السوري جورج وسوف، إن برامج اكتشاف المواهب تجارية، لافتًا إلى أنها أجنبية الأصل: "العرب بينفذوه أحلى من الأجانب".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "لو نجح واحد في برنامج مواهب، يبقى حلو ولو خسر يسيبوه، لازم ينتجوا له أغاني ويهتموا به".

وتابع: "البرامج رائعة لكن يجب الاهتمام بالمواهب بعد انتهاء الموسم".

وعن إمكانية مشاركته في أحد هذه البرامج، قال "سلطان الطرب": "ممكن أقبل، لكن همضيهم إن اللي هينجح في البرنامج هيتموا بيه من الألف للياء، مينفعش نكون كدابين ونسيبه".