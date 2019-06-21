رحب رئيس دولة أفغانستان أشرف غني أحمدزي، والشيخ فيض محمد عثمان وزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، بممثلي الأزهر، عقب إلقاء فؤاد بجامعة الأزهر لكلمته، ومع أن محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، متوجهين إليهما ومن معهما من بعثة الأزهر بأفغانستان، بالتحية ودعوتهم إلى تناول مأدبة العشاء في قصر الرئاسة.

وألقى رئيس الجمهورية أشرف غني أحمدزي، كلمة، قدم فيها الشكر لوفد الأزهر ولمصر رئاسة وحكومة وشعبا، ولفضيلة الإمام الأكبر خاصة على دوره في الدعوة للسلم العالمي وتحركه العملي في دول العالم لتوضيح سماحة الإسلام.

وأضاف الرئيس الأفغاني أنه من محبي وعشاق الأزهر، وأنه مكث شهرًا في مصر زار خلاله الأزهر عدة مرات، مبينًا أن العلاقة بين مصر وأفغانستان علاقة وطيدة وتاريخية.

وأوضح أحمد زي أن لمصر والأزهر أفضال كثيرة على دولة أفغانستان، مبينًا أن عددًا من رؤساء أفغانستان وقادتها تعلموا في الأزهر مثل موسى شفيق، الذي أصبح سفيرًا، ومحمد صادق مجددي، درس بالأزهر، مؤكدًا أن مصر والأزهر لهما مكانتهما لدى الأفغانيين.