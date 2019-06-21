قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عهد الأمان في العصر الحاضر، لكل من دخل بلد من بلادنا سائحا أو زائرا أو مقيما، بأي صورة من الصورة القانونية، بتأشيرة أو إذن، فله أمان الله وأمان رسول الله وأمان أهل البلد جميعا، يحرم المساس بدمه أم ماله أو عرضه، وله حق الإكرام بأن نبرز سماحة ديننا، وعظمة حضارتنا.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة اليوم، في افتتاح مسجد النادي بميت غمر والذي بني بالجهود الذاتية، وأدى صلاة الجمعة به بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام والمهندس سعد الفرماوي السكرتير المساعد، كما حضرها القمص أنسيموس رزق عبده، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية وعدد من النواب.

وأضاف الوزير في خطبته، أنه إذا وجدنا مخالفة ممن دخل البلاد، أو دخل متسللا ما عليك إلا أن تبلغ الجهات المعنية المختصة، أو لو وجدت في تصرفاته ما يمكن أن يضر الأمن القومي، وليس لك أن تتصرف تصرف فرديا فعهد الأمان لمن دخل بلدنا بطريق قانونيا فهو آمن.

وأشار إلى أن خيانة الأوطان هي من صميم خيانة الأديان أيضا، وخير الناس خيرهم لأهله ولوطنه، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه على الأطلاق.

وأكد أن الدقهلية تتميز بملامح وطنية عند افتتاح المساجد فيها تلك الملامح التي تبرز الوطنية والتسامح والتعايش الأخوي.