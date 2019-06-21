دعت وزارة الأوقاف مديري المديريات ومديري الإدارات والمفتشين ومفتشي العموم ومفتشي المتابعة، ورؤساء الأقسام تكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة دعوية تحدث.

كما دعت في بيان لها لإحالة أي مخالفة في ذلك إلى رئيس القطاع الديني لإعمال شأنه في المخالفة التي تستلزم إلغاء تصريح خطابة أي خطيب مكافأة لا يلتزم بالتعليمات، ووقف أي إمام لا يلتزم بالتعليمات عن الخطابة وإحالته إلى باحث دعوة.

وأضافت "الأوقاف" في بيانها: الوزارة تأمل من الجميع الالتزام بما يصدر عنها من تعليمات بشأن خطبة الجمعة أو غيرها حفاظا على الفكر الوسطي المستنير من جهة والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم بحكمة وسهولة ويسر من جهة أخرى، وتتوجه بكل الشكر والتقدير لجموع الأئمة الواعين الوطنيين المحترمين الأوفياء لدينهم ووطنهم الملتزمين بما يصدر عن الوزارة من تعليمات منظمة للشأن والعمل الدعوي .