أقدم عامل على قتل جاره "مدرس"، اليوم الجمعة، بطعنة نافذة في الصدر، بسلاح أبيض "سكين"، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المندرة قبلي، شرق الإسكندرية، بسبب اعتراض الأخير على أسعار أسطوانات البوتاجاز.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة المندرة قبلي، شرقاً، ووجود متوفي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كلًا من "ماهر. أ"، 32 عاماً، عامل، وجاره "إبراهيم. ع"، 55 عاماً، مدرس.

وكشفت التحقيقات بقيام المدرس بتقديم شكوى ضد العامل لاتجاره في اسطوانات البوتاجاز وبيعها بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار الرسمية المحددة من الدولة.

فيما علم العامل بالشكوى وقد سدد للمدرس طعنة نافذة بالصدر خلال المشاجرة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى مستشفى شرق المدينة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى شرق المدينة "تم النقل"، وأمرت النيابة العامة بحبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث واستدعاء شهود العيان.