تنطلق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، صباح غد السبت، في قري ومدن محافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيجري بدء الحملة من يوم 22 يونيو الجاري وحتى 22 يوليو المقبل، في جميع قرى ومدن المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، حيث انتهت المديرية من كافة التجهيزات الخاصة بالحملة من لقاحات وطعوم لتحصين الثروة الحيوانية ضد المرض.

وأضاف ناجي، أن المحافظة خالية من الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية، وأن هذه الحملات هي مجرد عوامل احترازية للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع دخول وظهور المرض بالوادي الجديد.