كشفت لجنة اختيار المشاهير التابعة لغرفة التجارة في هوليوود، عن قائمة الفنانين الذين سيضم وضع نجوم لهم في ممر الشهرة بهوليوود، عام 2020، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي" الفنية.

ومن الأسماء التي سيضم تخصيص نجمة لهم في ممر الشهرة، الممثل ماهرشالا علي، الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد في نسختها الأخيرة، عن دوره في فيلم "Green Book"، بجانب مجموعة من الأسماء من بينهم النجمة جوليا روبرتس، المخرج سبايك لي، كريس هيمسورث وأوكتافيا سبنسر، بالإضافة إلى شخصية "Batman" سيتم تخصيص نجمة له.

وفي فئة التلفزيون، سيتم تكريم مضيفي البرامج الحوارية آندي كوهين، ويندي ويليامز، بالإضافة إلى بطلة مسلسل "Married With Children" كريستينا أبلجيت، وبطل مسلسل "Brooklyn Nine-Nine" تيري كروز.

وفي فئة الموسيقى سيتم تخصيص نجمة لـ كرتس جيمز جاكسون، المعروف بـ "50 سنت"، إلى جانب فنانين مشهورين آخرين مثل أليشيا كيز، بيلي أيدول وتانيا تاكر، كما يتم تكريم الفنان بيلي بورتر، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي ديف تشابيل، وكشفت اللجنة عن تكريم آندي كوفمان ومودي واترس بعد رحيلهما.

وقال فين دي بونا، رئيس لجنة الاختيار في بيان صحفي، "خيارات هذا العام كانت فريدة من نوعها بشكل خاص، بعد استطلاع مواهب 35 فنانًا قاموا بالفعل ببناء تراث هنا في هوليود، كما تمكنا من الاحتفال بالعديد من الفنانين الموهوبين الجدد الذين لمسوا قلوبنا في السينما والتلفزيون والإذاعة ومجموعة متنوعة من الفئات الموسيقية".