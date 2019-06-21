قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمدينة ناصر، ستبث بداية من اليوم فعاليات بطولة الأمم الأفريقية والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 19 يوليو.

ويُنقل مساء اليوم، حفل افتتاح البطولة ومباراة مصر وزيمبابوي، وذلك على شاشة عرض ضخمة مجانا.

وأعرب رئيس الجامعة، عن أمنياته لخروج تنظيم البطولة بشكل يليق بصورة مصر ودورها المحوري والرائد في القارة الأفريقية، ويعكس قيمة وأصالة شعبها.

يذكر أن أبواب ملاعب المدينة الجامعية، ستفتح أما الجماهير بداية من الساعة الثامنة مساء، وتذاع كل مباريات مصر بداية من الدور الأول.