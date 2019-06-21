قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن مناسبا على إسقاط طائرة مسيرة، مؤكدا فرض مزيد من العقوبات على إيران، أمس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: "لسنا متعجلين بشأن التعامل مع إيران، ولن نسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي وإيران الآن أضعف من أي وقت مضى".

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد، والضربة العسكرية كانت ستستهدف 3 مواقع، وأوقفت الضربة العسكرية قبل 10 دقائق من شنها، والضربة كانت ستستفر عن مقتل 150 شخصا، "إيران الآن أضعف من أي وقت مضى".

وأفاد التليفزيون الإيراني بأن الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت أجواء إيران. فيما نفى الجيش الأمريكي أن تكون إحدى طائراته المسيرة حلقت في السماء الإيرانية.

وذكر أن هذه الطائرة المسيرة، وهي من طراز جلوبال هوك "تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب جرونمان"، أسقطت بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.