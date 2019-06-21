تحتفل دار الأوبرا المصرية بعيد الموسيقى العالمي، وتوجه تحية للتراث الإبداعي الإنساني ممثلاً في كاتدرائية نوتردام الفرنسية التي احترق مؤخراً برجها العريق ذو الرمزية التاريخية والروحية الرفيعة.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين إيمان مصطفى، جولي فيظي، عمرو مدحت، رضا الوكيل مع عازف التشيللو محمد أحمد وكورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا، في الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التي كتبها كبار المؤلفين العالميين منها موسيقى الكرنفال من أوبرا نوتردام – انترميتزو لـ فرانز شميث ، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا لـ سان صانص، نوافير روما لـ ريسبيجي والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن.

يشار إلى أن عيد الموسيقى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية فى 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى" مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

أما كاتدرائية نوتردام تعد تحفة معمارية للفن القوطي وأدرجت على لائحة التراث العالمي منذ 1991، تعرضت مؤخراً لكارثة حريق أتى على جزء مهم منها.

كما كانت مصدر إلهام للكاتب الشهير فيكتور هوجو الذي أبدع رواية أحدب نوتردام، حيث جرى اقتباسها عدة مرات في السينما والعروض المسرحية الغنائية.