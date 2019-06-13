بمسار إجباري نحو الفنون الجادة ووسط ما يقرب من 2500 مشاهد من الشباب، أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف حيث قدم فريق "مسار إجباري" حفلا تناول أحلام وطموحات وقضايا الجيل الجديد.

أكدت "عبد الدايم" أهمية إتاحة الفرصة للشباب الواعد للإعلان عن أنفسهم من خلال الفنون الراقية التي تشكل أحد أهم مسارات بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

وأشارت إلى أن الثقافة أعدت برنامجا حافلا خلال فترة الصيف يعمل على تنمية الوعى والارتقاء بالوجدان ويشمل أنشطة ثرية ومتنوعة قادرة على جذب الجمهور ومجابهة للأفكار المتطرفة يتم تقديمها فى كافة محافظات مصر.

وكان الحفل قد تضمن مجموعة من أشهر أعمال فريق مسار إجباري التى نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة وأثبتت قدرة الفنون الهادفة على فرض ذاتها وتفاعل معها الحضور منها "صاحب، فاكرة، للحزن أصول، نهايات الحكاوى، كائن فضائي، مطلوب حبيب، أوقات وغيرها".