دفعت شركة مواصلات مصر بـ 100 أوتوبيس ومينى باص من شبكة مركباتها لخدمة مشجعي بطولة الأمم الأفريقية على مستوى القاهرة الكبرى وقيمة التذكرة الموحدة 5 جنيهات، وذلك في إطار سعي محافظة القاهرة لتوفير وسائل مواصلات أكثر راحة وأمان للمشجعين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت الشركة على توحيد قيمة التذكرة على جميع الخطوط خلال أيام المباريات بقيمة تصل إلى 5 جنيهات بهدف نقل المشجعين من أي مكان في القاهرة والجيزة وصولا إلى أماكن المباريات في استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر" وذلك خلال أيام مباريات مصر.

كما خصصت الشركة شبكة مركباتها لخدمة المشجعين من خلال ربطها بمحطات مترو الانفاق في محيط استاد القاهرة لنقل المشجعين إلى أماكن الدخول المخصصة للمشجعين، كما تقوم الشركة بتوفير أتوبيساتها لنقل أكثر من 50 ألف مشجع بعد انتهاء المباراة اليوم إلى أماكن متفرقة في القاهرة والجيزة.

وأعلنت مواصلات مصر عن طرح تطبيقها الإلكتروني الجديد والذي يسمح للمشجعين بمعرفة مواعيد انطلاق وخطوط سير المركبات ويمكن تنزيله لهواتف الاندرويد من Google Play ولهواتف آبل من خلال Apple Stores.

"مواصلات مصر" أول شركة في المنطقة تتعاقد مع شركة جوجل العالمية لنقل تحركات شبكة مركباتها (الأتوبيس الكبير والميني باص) عبر تطبيق Google Maps الموجود على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام الاندرويد وIOS.

يذكر أن هيئة النقل العام دفعت بـ600 أتوبيس لخدمة جمهور بطولة كأس الأمم الأفريقية.