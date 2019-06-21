"كانت زميلة وليست صديقة".. هكذا وصفت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، السندريلا سعاد حسني، بعد تعاونهما معاً في فيلم "الحب الضائع" عام 1970.

وقالت زبيدة في حوارها المنشور بمجلة "الكواكب" بتاريخ 21 يونيه عام 2011، إن سعاد لم تكن فنانة جميلة المظهر وإنما كان شكلها عادياً، بحسب قولها، مضيفة أن استعمالها ـ وتقصد سعاد – للماكياج والرموش كان يعطي إحساساً للمشاهد بأنها جميلة الجميلات.

وأوضحت أن هناك غيرة فنية مشروعة كانت بينها وبين سعاد، متابعة: "كانت سعاد حينما تجدني أرتدي فستاناً أحمر اللون وهي ترتدي آخر بنياً تسارع بتغيير فستانها رغبة في الظهور بشكل أفضل مني وهكذا كنت أنا".

يذكر أن اليوم الجمعة هو الذكرى الثامنة عشر لرحيل سعاد حسني.