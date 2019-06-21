أعرب وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تُعقد سلسلة من اجتماعات القمة بالمنطقة في سبيل دفع المحادثات النووية المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال في تصريح له أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "إن هذه الاجتماعات ستعمل على تهيئة الظروف من أجل استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج، التي لم تحرز تقدم كبير منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي فبراير الماضي".

وأشار كيم، إلى أن الحكومة في سول ستنتهز تلك الفرصة من أجل تعزيز سُبل الإتصال بين الدول الشقيقة المعنية بالأمر، مثل الصين، سعيًا منها لضمان الأمن والسلام في منطقة شبه الجزيرة الكورية، وأدلى كيم بتصريحاته خلال اجتماعه مع عدد من مُشرعي كوريا الجنوبية، لمناقشة ما أسفر عنه الاجتماع، الذي عقد بالأمس بين الرئيس الصيني شي جي بينج، والزعيم الكوري الشمالي في بيونج يانج.

جدير بالذكر، أن "شي" التقي أمس الخميس، مع كيم لمناقشة تطورات الوضع في كوريا الشمالية ومنطقة شبه الجزيرة الكورية، مُشددًا على أن بلاده ستقوم بدور إيجابي وبناء في عملية إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.