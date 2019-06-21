استقبلت أحد الفنادق السياحية بالإسماعيلية، اليوم، بعثة منتخب فريق غانا لكرة القدم، على أنغام السمسمية ورقصات التنورة بالإضافة إلى إهدائهم باقات الورود.

تضم البعثة 50 فردا، بينهم 23 لاعبا، ويرأسها أليكس أسانتي، نائب رئيس اتحاد اللعبة بغانا، استعداد للدخول في معسكر مغلق بالمدينة، لخوض مبايات كأس الأمم الأفريقية.

وكان محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية في بطولة الأمم الأفريقية، قد استقبل بعثة منتخب غانا لكرة القدم بحفاوة شديدة في وجود فرقة السمسمية للفنون الشعبية التي قدمت "تابلوها" يعبر عن طبيعة أبناء عروس القناة، وتفاعل معها الضيوف، الذين أبدوا سعادتهم بمكان الإعاشة والإقامة.

ووضع كواسي أبياه، المدير الفنى الوطني لمنتخب غانا برنامجا لتدريب لاعبيه على الملعب رقم "2" الفرعي لنادي القناة أمام الصالة المغطاة حتى موعد أول لقاء لهم أمام بنين في الـ10 مساء 25 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية.