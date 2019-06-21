تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة مصر وزيمبابوي، ضمن مبارات المجموعة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية 2019، اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي على قناة "تايم سبورت" غير المشفرة، والتي أطلقت خصيصا لتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين.

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وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي منافسات المجموعة الأولى التي تضم بجانب مصر المنتخب المستضيف للبطولة، منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.

وكان استاد القاهرة أنهى كل الجاهزية لاستقبال مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة، مقسمين على 6 مجموعات، يلعبون في 6 ملاعب وهي: القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلية والسويس والإسكندرية.

ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.