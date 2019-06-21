كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن الوزارة بدأت تنفيذ إنشاءات مشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المدينة يعتبر أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، إلى جانب إنشاء «بنك المعرفة».

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة متكاملة دامجة، تدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، من حيث بناء الإنسان وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى أن تصبح المدينة نموذجاً عالمياً للإبداع والابتكار من خلال إنشاء مراكز للأبحاث والعلوم وريادة الأعمال لتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، ومراكز التميز والإبداع فى التكنولوجيات المتقدمة. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع ستحتوى على معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.