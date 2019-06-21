الرئيس المكسيكي يقترح لقاء ترامب في سبتمبر المقبل

اقترح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم، أن يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في سبتمبر المقبل، لعرض الاتفاق الذي توصل إليه البلدان حول الهجرة غير الشرعية.

وقال في مؤتمره الصحفي اليومي: "اوصي بأن يتم اللقاء في سبتمبر نريد عرض حصيلة الاتفاق ويمكننا أن نقوم بذلك معا".

ولم يسبق أن التقى الرئيس اليساري الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، الرئيس الأمريكي، لكنه تشاور معه هاتفيا مرارا. وحاول الحفاظ على علاقات ودية مع نظيره رغم التهديدات المتكررة لواشنطن التي تتهم مكسيكو بالتساهل في قضية تدفق المهاجرين وخصوصا من أميركا الوسطى في اتجاه الحدود الاميركية.

وهدد ترامب، في نهاية مايو، بفرض رسوم جمركية على كل الواردات المكسيكية اذا لم تعالج مكسيكو هذه الأزمة.

وتوصل البلدان إلى اتفاق، في السابع من يونيو، ونشرت مكسيكو 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني على الحدود مع جواتيمالا لتعزيز المراقبة، وتعهدت تسريع إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في انتظار درس طلباتهم للجوء في الولايات المتحدة، ويلحظ الاتفاق مراجعته كل 45 يومًا.