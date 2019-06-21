صفحة الرئيس السيسي تنشر صورتين لاستاد القاهرة ممتلئ بالجماهير

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورتين من استاد القاهرة الدولي ممتلئ بالجماهير، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة أولى مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا، حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

ويسبق المباراة حفل الافتتاح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم تقديم العروض الاستعراضية بمشاركة الفنان حكيم واثنين آخرين من دول القارة السمراء.