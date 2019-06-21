شارك عدد من السائحين العرب والأجانب المتواجدين بمدينة الغردقة، في تشجيع المنتخب المصري الذى يخوض أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا مساء اليوم، حيث رفعوا العلم المصري وشعار البطولة خلال تواجدهم بأحد المنتجعات السياحية، التي نصبت شاشات عرض عملاقة لإذاعة مباريات البطولة .

ومن جهته، أكد كامل أبو علي رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيوالجارى وحتى 19 يوليو المقبل، على ضرورة الالتفاف والتشجيع المثالي للمنتخب المصرى لإنجاح البطولة وترسيخ صورة مصر المتحضرة أمام العالم كله.

وناشد أبو علي في تصريحات، أدلى بها، اليوم، جميع العاملين بالسياحة بضرورة تدعيم نجاح البطولة من خلال عرض المباريات في كل المنتجعات السياحية المصرية من الإسكندرية حتى أسوان، إلى جانب دعوة السائحين الآجانب للاستمتاع بالمباريات وتحضير عروض فنية جذابة مصاحبة للحدث لنقل الصورة الذهنية للبطولة لكل دول العالم.

وأشار إلى أن لجنة السياحة بالبطولة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية بل تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف، وأن يصبح كل مصري مرشدا سياحيا يروج لمصر التي تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل، مشددًا على أن البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب كل أنواع السياحة.

ولفت إلى أن لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حملة توعية على السوشيال ميديا، لتشجيع الجماهير المصرية على المشاركة بإيجابية في إنجاح البطولة ونشر السلوكيات الإيجابية بدءا من استقبال السياح بابتسامة من لحظة وصولهم بالمطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية وأيضا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالي لمنتخب بلدك والمنتخبات المشاركة منها تحت شعار "شاركنا بأفكارك للاستفادة من البطولة سياحيا لمصر".