عاجل| السيسي يُعلن من الاستاد افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ32

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ 32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي.

وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".

وتنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة أولى مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

ويسبق المباراة حفل الافتتاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم تقديم العروض الاستعراضية بمشاركة الفنان حكيم واثنين آخرين من دول القارة السمراء.