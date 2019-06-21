احتشد المئات من أهالي البحيرة بمراكز الشباب وعلى المقاهي، لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط أجواء احتفالية.

ووضع نادي الألعاب الرياضية بدمنهور، شاشات عملاقة، لإذاعة مباراة افتتاح البطولة، فيما نظمت جمعية صوت كفر الدوار، احتفالات جماهيرية، لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية بمدخل المدينة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة في البحيرة، إنهاء كل الاستعدادات لمشاهدة بطولة الأمم الأفريقية بجميع مراكز الشباب.

ووجه المحافظ اللواء هشام آمنة، مسؤولي مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب، خلال فترة انعقاد البطولة ووضع غرفة العمليات من قبل مديرية الصحة بالبحيرة في أقصى درجات الاستعداد ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز فريق انتشار سريع بكل مستشفى وتجهيز أدوية الطوارئ والأزمات وأكياس الدم ومشتقاته.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ 32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي.

وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".

وتنطلق، في تمام العاشرة مساء اليوم، أولى مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32 والتي تقام قي مصر، بمشاركة 24 منتخبا حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

وسبق المباراة حفل الافتتاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد تقديم عروض فنية، بمشاركة الفنان حكيم واثنين آخرين من دول القارة السمراء.