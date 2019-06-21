اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الغربية، فوز المهندس عادل عطية بمنصب رئيس النقابة.

وقال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن إجمالي عدد الحاضرين في انتخابات الإعادة اليوم 1631 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 1583، وعدد الأصوات الباطلة 48 صوتًا.

وحصل المهندس عادل عطية سعد على 1066 صوتًا، بينما حصل المهندس علاء أحمد فهمي على 517 صوتًا، وسيتم تقديم اوراق العملية والمحضر الخاص بنتيجة الانتخابات للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.