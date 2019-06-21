توقف حركة الطيران في مطار معيتيقة بطرابلس بعد تعرضه للقصف

أدى سقوط قذائف مجهولة المصدر داخل "مطار معيتيقة الدولي" في طرابلس، اليوم الجمعة، إلى وقف "مؤقت" لحركة الطيران، وقال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوه، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "سقوط القذائف داخل مطار معيتيقة الدولي أدى إلى تحويل إحدى رحلاتنا من تركيا إلى مطار مصراتة"، مشيرا إلى "إيقاف مؤقت للرحلات الجوية جراء الحادثة" .

ولم تتبن أي جهة سقوط القذائف، لكن قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" اتهمت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء الحادثة، ومطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد غرب ليبيا ويقع داخل قاعدة جوية. وقد توقفت حركة الملاحة في هذا المطار بالماضي بعد تعرضه للقصف، وتقول قوات حفتر إنه يستخدم لشن هجمات ضدها، ويستخدم المطار للرحلات الجوية بدلا من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014 بسبب معارك عنيفة آنذاك.

ولا تعمل سوى شركات طيران ليبية في البلاد، وتؤمن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن وتركيا. ويشن الجيش الوطني الليبي، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق وعدد من التنظيمات الإرهابية و الفصائل المسلحة.