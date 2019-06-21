نظم شباب صوت كفر الدوار فى البحيرة، اليوم، احتفالية بمناسبة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، من خلال عروض غنائية وفقرات فنية.

وقال هيثم السيد عبد العزيز، المنسق العام لفريق صوت كفر الدوار، إنهم خصصوا حوالي 1500 مقعد، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية 2019، مشيرا إلى أن المقاعد مقسمة على ثلاث مناطق أمام شاشتي عرض عملاقة، المنطقة الأولى خاصة بالسيدات، والثانية خاصة بالعائلات والأسر فقط، والثالثة خاصة بالرجال.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي.

وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".

وتنطلق، في تمام العاشرة مساء اليوم، أولى مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

وسبق المباراة حفل الافتتاح، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد تقديم عروض فنية، بمشاركة الفنان حكيم واثنين آخرين من دول القارة السمراء.