وسط حالة من التأهب والاستعداد والحماس، مع بدء المباراة الافتتاحية فى بطولة الأمم الأفريقية 2019، بين المنتخب الوطني المصري ونظيره الزيمبابوي والتى بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، حرص اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التواجد وسط الآلاف من جماهير المحافظة المشجعة للمنتخب، ليشاركهم فرحة المباراة والحماس والتمنى بالفوز، ومتابعته على أرض الواقع لما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات بكافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب والساحات والميادين العامة.

وتابع المحافظ، المباراة الافتتاحية وسط المئات من أهالى دمنهور، يرافقه عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبدالسلام مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة، وإبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

يذكر أنه تم تزويد الميادين العامة بمدينة دمنهور، كميدان جلال قريطم ومنطقة الاستاد الرياضي والنادي الاجتماعي، بشاشات عرض كبيرة، كما تم فتح جميع مراكز الشباب داخل المحافظة لاستقبال المشاهدين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.