مع انطلاق الشوط الثاني، يقدم "الوطن" بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوي، اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "تايم سبورت"، والتي أطلقت خصيصا لتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين.

كانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي منافسات المجموعة الأولى التي تضم بجانب مصر المنتخب المستضيف للبطولة، منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.

ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.