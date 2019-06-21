بالصور| إنقاذ 27 شخصا من الغرق وتسليم 253 طفلا تائها لذويهم برأس البر

إنقاذ 27 من الفرق وتسليم 253 طفل تائه لذويهم في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المصطافين من محافظة دمياط وسائر المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كل الإجراءات التي تتخذها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء عماد حمدي، لتأمين الشواطئ، وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة، لاستقبال موسم صيف 2019 من تكثيف تواجد رجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف وكذلك التأكد من جاهزية المعدات البحرية ومراكز تجميع الأطفال التائهين بجميع شواطئ المدينة.

وتمكن رجال الإنقاذ بالشاطئ من إنقاذ 27 حالة من الغرق، وتسليم 253 طفلا تائها إلى ذويهم.