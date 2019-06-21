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الليلة يا سمرا.. العالم يترقب افتتاح أمم أفريقيا

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قائد عسكري أمريكي سابق: ضربة عسكرية إذا ما قتل أمريكيون بيد إيرانيين

قائد عسكري أمريكي سابق: ضربة عسكرية إذا ما قتل أمريكيون بيد إيرانيين

بالصور| السيسي يشهد افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة

بالصور| السيسي يشهد افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة

من القرعة للافتتاح.. الأهرامات حاضرة ببطولة كان 2019 في 3 مناسبات

من القرعة للافتتاح.. الأهرامات حاضرة ببطولة كان 2019 في 3 مناسبات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

بالصور| إنقاذ 27 شخصا من الغرق وتسليم 253 طفلا تائها لذويهم برأس البر

بالصور| إنقاذ 27 شخصا من الغرق وتسليم 253 طفلا تائها لذويهم برأس البر

محافظ كفر الشيخ بعد هدف تريزيجيه: "ولاد مصر هيؤدوا المهمة بنجاح"

محافظ كفر الشيخ بعد هدف تريزيجيه: "ولاد مصر هيؤدوا المهمة بنجاح"

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بالصور| مصر تبهر العالم بتنظيم حفل افتتاح أمم أفريقيا

بالصور| مصر تبهر العالم بتنظيم حفل افتتاح أمم أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

طريقة استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة مباريات كأس إفريقيا

طريقة استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة مباريات كأس إفريقيا

«السندريلا» و«العندليب».. قصة حب أفسدها الفن

«السندريلا» و«العندليب».. قصة حب أفسدها الفن

درس «سواقة» لطفل 5 سنوات: فى «العَجلة» السلامة

درس «سواقة» لطفل 5 سنوات: فى «العَجلة» السلامة

بطيخ «أورجانيك» على فرشة «رضا».. إنت فاكرنى «كروديا»

بطيخ «أورجانيك» على فرشة «رضا».. إنت فاكرنى «كروديا»

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