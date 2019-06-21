من القرعة للافتتاح.. الأهرامات حاضرة ببطولة كان 2019 في 3 مناسبات

أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي، وأبهر الحفل العالم أجمع، إذ عكس الحفل حضارة مصر، ودول القارة السمراء عبر التاريخ، وقُدم خلاله عروضًا استعراضية على مسرح أعد خصيصًا يتوسطه هرم مصر الأكبر.

وشهد الحفل استخدام عرض مجسمات للأهرامات أثناء العروض الاستعراضية التي اقيمت في الاحتفال، كما غني الثلاثي حكيم والنيجيري "فيمى كوتى" والإيفوارية "دوبيه غانورى"، الأغنية الرسمية للبطولة.

وكانت الأهرامات حاضرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 بكل مراحلها، ففي أبريل الماضي، أقيم حفل مبهر تحت سفح الأهرامات، سحبت قرعة كأس الأمم الأفريقية، وشارك في سحب قرعة كان 2019، 4 نجوم وهم: "أحمد حسن، السنغالي الحاجي ضيوف، الإيفواري يايا توريه، والمغربي مصطفى حاجي".

وفي كليب أغنية "متجمعين"، الأغنية الرسمية لبطولة كان 2019، والتي شارك بها حكيم، والمغني النيجيري "فيمي كوتي" والإيفوارية "دوبيه غانوري"، صورت بعد مشاهدها عند منطقة الأهرامات.

وكانت كلمات الأغنية "لو 100 حاجة فرقتنا، الكورة جمعتنا، لعبناها في الشوارع والمدارس وجوه بيتنا، أفريقيا بيها مشهورة".

وتشارك في البطولة 24 منتخبا هم "مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندي".