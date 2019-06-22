يعد رجل برج الجدي صديقا وفيا فهو يحترم الصداقة ولا يتخلى عن أصدقاءه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يجعلك تركز على حالتك المادية، فقط لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد والمريخ في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك وتأن في توقيع الأوراق والعقود.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.